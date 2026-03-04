Lufta në Lindjen e Mesme në ditën e pestë, situata është kritike

Situata në Lindjen e Mesme vijon të përshkallëzohet, me bombardime ndaj territorit iranian dhe sulme me raketa e dronë në disa vende të rajonit. Përplasjet po zhvillohen në nivele të ndryshme mes Iranit, Shtetet e Bashkuara, Izraelit dhe aktorëve të tjerë rajonalë.
Të paktën 1,097 civilë janë vrarë në Iran që nga fillimi i sulmeve SHBA-Izrael të shtunën, thotë Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (Hrana) me seli në SHBA
Sulme në Liban dhe paralajmërime për civilët
Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF) kanë ndërmarrë sulme ajrore në Liban, duke deklaruar se në shënjestër kanë qenë operativë dhe objekte të lidhura me Hezbollah.
Sipas raportimeve nga terreni, një ndërtesë katërkatëshe në Baalbek, në lindje të vendit, është goditur, ndërsa vijojnë operacionet për nxjerrjen e personave nga rrënojat. Po ashtu, raportohet për një goditje ndaj një hoteli në periferi të Hazmieh. Deri më tani, bilanci paraprak flet për rreth 11 viktima.
IDF ka lëshuar gjithashtu paralajmërime urgjente për civilët në mbi 13 qytete të Libanit, duke kërkuar evakuim nga zonat e konsideruara objektiva ushtarake.
Vijojnë sulmet në Teheran
Ndërkohë, sulmet izraelite ndaj Teheran vazhdojnë. Agjencia me bazë në SHBA, Human Rights Activists News Agency (HRANA), raporton se të paktën 1.097 civilë janë vrarë në Iran që nga nisja e konfliktit.
Një dron ka goditur kampin e mbështetjes logjistike të ambasadës amerikane pranë Aeroporti Ndërkombëtar i Bagdadit, duke shtuar tensionet në rajon.
Irani: “Hormuzi nën kontroll të plotë”
Autoritetet iraniane deklarojnë se kanë “kontroll të plotë” mbi Ngushtica e Hormuzit, një nyje strategjike për tregtinë globale të naftës në hyrje të Gjirit Persik.
Sipas zyrtarëve të marinës iraniane, lundrimi në këtë korridor detar është aktualisht nën mbikëqyrjen e forcave të Republikës Islamike. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se marina e SHBA-ve është e gatshme të shoqërojë cisternat përmes ngushticës, nëse kjo do të jetë e nevojshme.
Zgjerim i përplasjeve në rajon
Pentagoni njoftoi se katër nga gjashtë ushtarët amerikanë të vrarë në konflikt humbën jetën gjatë një sulmi me dron në Port Shuaiba, në Kuvajt. Në të njëjtin vend raportohet edhe për viktima civile, përfshirë një 11-vjeçare.
Në Riad janë goditur ambasada amerikane dhe selia e CIA-s, ndërsa zhvillimet diplomatike vijojnë paralelisht me përshkallëzimin ushtarak. Kancelari gjerman Friedrich Merz, pas një takimi në Shtëpinë e Bardhë, deklaroi se SHBA-të “nuk kanë ende një strategji të qartë për udhëheqjen e ardhshme në Iran”.
Konflikti po hyn në një fazë të re, me rrezik të shtuar për destabilizim më të gjerë rajonal dhe ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë energjetike dhe ekonominë globale.
