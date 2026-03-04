Fotot e katër ushtarëve amerikanë që humbën jetën nga sulmet në Kuvajt

Pasi jemi në ditën e pestë të sulmeve SHBA-Izrael mbi Iran, raportohet se 4 ushtarë amerikanë kanë humbur jetën nga një sulm me dron iranian në Kuvajt.
Washington Post raporton se bëhet djalë për Kapiten Cody Khork, 35 vjeç, Rreshter Declan Coady, 20 vjeç, Rreshter Nicole Amor, 39 vjeç, e cila ishte nënë e dy fëmijëve, dhe Rreshter Noah Tietjens, 42 vjeç.
Të katër ishin caktuar në Komandën e 103-të të Mbështetjes, një njësi mbështetëse e Rezervës së Ushtrisë me seli në Iowa.
Dy ushtarë të tjerë amerikanë të vrarë në sulm nuk janë identifikuar ende.
Këto janë vdekjet e para amerikane në operacionin ushtarak amerikano-izraelit kundër Iranit. Donald Trump ka thënë se sulmi i madh ndaj Iranit nuk ka filluar ende. Si presidenti amerikan ashtu edhe Sekretari i Luftës Pete Hegseth kanë thënë se ka të ngjarë të ketë më shumë viktima.
