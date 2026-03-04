Parashikimi i motit për sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 04-03-2026, 07:13
Ditën e mërkurë vendi ynë pritet të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme.
Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira të cilat hera-herës priten të jenë deri të dendura.
Në orët e mesditës përgjatë relieveve malore në juglindje reshje lokale shiu me intensitet të ulët.
Era do të fryjë e lehtë me drejtim juglindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 6 m/s.
