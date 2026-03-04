Përplasje SHBA–Spanjë: Trump paralajmëron masa tregtare pas mosmarrëveshjeve për Iranin

Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar të ndërpresë marrëdhëniet tregtare me Spanjën, duke e akuzuar aleatin e NATO-s për mosrespektim të angazhimeve për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes dhe për refuzimin e përdorimit të bazave ushtarake spanjolle në mbështetje të operacioneve të lidhura me sulmet ndaj Iranit.
Duke folur gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë me kancelarin gjerman Friedrich Merz, Trump tha se i kishte kërkuar Sekretarit të Thesarit, Scott Bessent, të “ndërpresë të gjitha marrëdhëniet me Spanjën”, duke e cilësuar vendin si “jomiqësor”.
“Do të ndërpresim çdo tregti me Spanjën. Nuk duam të kemi të bëjmë më për asgjë me Spanjën,” u shpreh ai para gazetarëve.
Trump pretendoi se Spanja ishte i vetmi vend i NATO-s që nuk pranoi kërkesën e tij për të rritur shpenzimet e mbrojtjes në 5% të Prodhimit të Brendshëm Bruto. Ai gjithashtu deklaroi se Madridi kishte sinjalizuar se SHBA nuk mund të përdorte disa baza spanjolle në mbështetje të operacionit “Epic Fury”.
Presidenti nuk specifikoi se për cilat instalime ushtarake bëhej fjalë. SHBA ka akses në Bazën Detare Rota dhe Bazën Ajrore Morón, në kuadër të një marrëveshjeje afatgjatë bashkëpunimi mbrojtës me Spanjën.
Sipas kësaj marrëveshjeje, forcat amerikane mund të operojnë nga instalimet e përcaktuara, por Spanja ruan sovranitetin mbi bazat dhe duhet të autorizojë çdo përdorim që tejkalon kuadrin e marrëveshjes ekzistuese. Operacionet luftarake apo goditjet ofensive të nisura nga territori spanjoll zakonisht kërkojnë miratim nga autoritetet e Madridit.
Më vonë, Trump argumentoi se ka autoritet të gjerë ekzekutiv për të kufizuar tregtinë me Spanjën pa miratim nga Kongresi, duke iu referuar, sipas tij, kompetencave të konfirmuara nga Gjykata e Lartë për të ndërprerë marrëdhënie biznesi me vende që “nuk na trajtojnë mirë”.
Sekretari i Thesarit Scott Bessent dhe Përfaqësuesi i SHBA-së për Tregtinë, Jamieson Greer, të pranishëm në takim, deklaruan se administrata mund të nisë hetime dhe të ndërmarrë masa të mëtejshme nëse presidenti vendos të ecë përpara me këto hapa.
Sipas të dhënave të Byrosë së Regjistrimit të SHBA-së, tregtia totale e mallrave mes SHBA-së dhe Spanjës arriti rreth 47 miliardë dollarë në vitin 2025, me SHBA-në që regjistroi një suficit tregtar prej rreth 4.8 miliardë dollarësh.
