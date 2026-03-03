Pas refuzimit për të mbështetur sulmet ndaj Iranit Trump kritikon Starmer: Nuk je një Winston Churchill!

Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar kryeministrin britanik Keir Starmer për mosmbështetjen e operacionit të përbashkët ushtarak të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, duke deklaruar se “kjo nuk është epoka e Winston Churchill-it”.
Komentet u bënë të martën në Zyrën Ovale, përpara një takimi me kancelarin gjerman Friedrich Merz, ku Trump iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve.
“Meqë ra fjala, nuk jam i kënaqur as me Mbretërinë e Bashkuar,” tha presidenti, duke iu referuar vendimit fillestar të Starmer për të mos lejuar përdorimin e bazave ushtarake britanike për sulmet ndaj Iranit.
Sipas raportimeve, Starmer fillimisht bllokoi përdorimin e bazës Diego Garcia, territor britanik në Oqeanin Indian, gjatë operacionit të quajtur “Epic Fury”. Më vonë, Mbretëria e Bashkuar lejoi përdorimin e bazave për “goditje mbrojtëse”, pas kritikave të Trump.
Presidenti amerikan përmendi gjithashtu Ishujt Chagos, duke thënë se SHBA-së iu deshën “tre apo katër ditë për të sqaruar se ku mund të ulej atje”, duke shtuar se përdorimi i atij territori do të kishte qenë më i përshtatshëm sesa fluturimet më të gjata alternative.
“Do të kishte qenë shumë më e lehtë të uleshim atje, në vend që të fluturonim shumë orë shtesë, kështu që jemi shumë të befasuar,” tha ai, duke shtuar më pas: “Kjo nuk është Winston Churchill me të cilin kemi të bëjmë.”
Trump e quajti më vonë Mbretërinë e Bashkuar “shumë, shumë jokomode” në lidhje me ishullin në fjalë, por theksoi gjithashtu lidhjen e tij personale me vendin.
“E dua atë vend,” tha ai. “Nëna ime ka lindur atje. Babai im ka lindur atje. Janë vende ndaj të cilave ndjen ngrohtësi.”
Nga ana e tij, Keir Starmer ka mbrojtur vendimin për të mos u përfshirë në operacionet sulmuese ndaj Iranit. Ai deklaroi se Mbretëria e Bashkuar “nuk ishte e përfshirë në sulmet fillestare kundër Iranit dhe nuk do të bashkohet me veprime ofensive tani”.
“Por përballë breshërisë së raketave dhe dronëve nga Irani, ne do të mbrojmë njerëzit tanë në rajon,” tha Starmer në një fjalim para Parlamentit.
Ai shtoi se presidenti Trump ka shprehur mosdakordësinë me këtë vendim, por theksoi se është detyra e tij të vlerësojë se çfarë është në interesin kombëtar të Britanisë.
“Kam vepruar sipas këtij parimi dhe i qëndroj vendimit tim,” deklaroi kryeministri britanik.
