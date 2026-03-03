Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
The Washington Post: Droni iranian goditi selinë e CIA-s në Riad
Transmetuar më 03-03-2026, 23:04

Një sulm me dron iranian goditi stacionin e CIA-s në ambasadën amerikane në kryeqytetin saudit, Riad.

Lajmi raportohet nga The Washington Post, duke cituar dy burime.

SHBA-të dhe Arabia Saudite konfirmuan se dy dronë goditën kompleksin e ambasadës në Riad, por nuk zbuluan nëse stacioni i CIA-s ishte dëmtuar.

Lidhur me stacionin e CIA-s, shkalla e dëmit nuk është bërë e qartë, ndërsa nuk ka indikacione se ndonjë personel i shërbimit sekret është plagosur.

Më herët u raportua se Irani goditi me dronë ambasadat e SHBA-së në Riad dhe Dubai.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...