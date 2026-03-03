The Washington Post: Droni iranian goditi selinë e CIA-s në Riad

Një sulm me dron iranian goditi stacionin e CIA-s në ambasadën amerikane në kryeqytetin saudit, Riad.
Lajmi raportohet nga The Washington Post, duke cituar dy burime.
SHBA-të dhe Arabia Saudite konfirmuan se dy dronë goditën kompleksin e ambasadës në Riad, por nuk zbuluan nëse stacioni i CIA-s ishte dëmtuar.
Lidhur me stacionin e CIA-s, shkalla e dëmit nuk është bërë e qartë, ndërsa nuk ka indikacione se ndonjë personel i shërbimit sekret është plagosur.
Më herët u raportua se Irani goditi me dronë ambasadat e SHBA-së në Riad dhe Dubai.
