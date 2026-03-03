Kush është Mojtaba Khamenei, djali i Ali Khameneit dhe Udhëheqësi i ri Suprem i Iranit?

Raportimet se Mojtaba Khamenei është zgjedhur si Udhëheqësi i ri Suprem i Iranit kanë ngritur pikëpyetje mbi profilin e tij dhe mbi procesin e pasardhësisë në një moment tensionesh të larta rajonale.
Zhvillimi vjen pas njoftimit për vdekjen e Ali Khameneit në një sulm të përbashkët të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, sipas raportimeve të mediave shtetërore iraniane, përfshirë televizionin shtetëror dhe agjencinë IRNA. Vdekja e tij ka krijuar një boshllëk të menjëhershëm në krye të Republikës Islamike, pasi Udhëheqësi Suprem kishte autoritetin përfundimtar mbi politikat shtetërore, forcat e armatosura dhe politikën e jashtme.
Burime të cituara nga Iran International gjatë raportimeve për konfliktin SHBA-Iran kanë pohuar se Asambleja e Ekspertëve – një organ me 88 anëtarë i ngarkuar me emërimin e Udhëheqësit Suprem sipas Kushtetutës iraniane – zgjodhi Mojtaba Khamenein, mes raportimeve për presion nga Garda Revolucionare.
Profili i Mojtaba Khameneit
Mojtaba Khamenei është djali i dytë i Ali Khameneit dhe konsiderohet një klerik i nivelit të mesëm. Ai ka lidhje të ngushta me Gardën Revolucionare dhe ka shërbyer në forcat e armatosura gjatë luftës Iran-Irak. Vëzhgues të ndryshëm kanë sugjeruar se ai ka pasur ndikim prapa skenave për vite me radhë dhe se në praktikë ka menaxhuar pjesë të Zyrës së Udhëheqësit Suprem.
Për një kohë të gjatë ai është konsideruar nga disa si një pasardhës i mundshëm, megjithatë raportime të mëparshme, përfshirë një analizë të The New York Times, kanë theksuar se Ali Khamenei kishte identifikuar tre klerikë të tjerë të lartë si kandidatë potencialë, ndërsa Mojtaba nuk përmendej mes tyre.
Sfidat ligjore dhe fetare
Pavarësisht raportimeve për zgjedhjen e tij, analistët theksojnë se procesi përballet me sfida kushtetuese dhe fetare. Sipas ekspertëve të cituar nga Middle East Institute, Kushtetuta kërkon që Udhëheqësi Suprem të ketë përvojë politike të konsiderueshme, ndërsa Mojtaba nuk ka mbajtur poste formale politike brenda sistemit.
Tradita shiite gjithashtu nuk e favorizon trashëgiminë familjare për postin e Udhëheqësit Suprem, përveç rastit të 12 Imamëve të konsideruar hyjnorë. Në vitin 1989, Ali Khamenei u zgjodh Udhëheqës Suprem në vend të Ahmad Khomeinit, djalit të Ruhollah Khomeinit, pikërisht për të shmangur perceptimin e një trashëgimie familjare.
Në vitet e fundit, vetë Ali Khamenei ka deklaruar se diktatura dhe qeverisja trashëgimore nuk janë në përputhje me parimet islame. Në vitin 2024, Ajatollah Mahmoud Mohammadi Araghi u citua të ketë thënë se Khamenei kishte ndaluar hetimet mbi mundësinë e pasardhësisë së Mojtabas, duke paralajmëruar kundër dyshimeve për një kalim pushteti brenda familjes.
Pasojat politike
Zgjedhja e Mojtaba Khameneit, nëse konfirmohet zyrtarisht, mund të ketë ndikim të thellë në stabilitetin politik të Iranit, sidomos në kushtet e konfliktit me SHBA-në dhe Izraelin. Disa analistë paralajmërojnë se një vendim i tillë mund të shkaktojë tensione të brendshme, ndërsa të tjerë theksojnë se elitat e sigurisë mund të synojnë një tranzicion të kontrolluar për të ruajtur vazhdimësinë e sistemit.
Në këtë fazë, e ardhmja e udhëheqjes iraniane dhe drejtimi i Republikës Islamike mbeten të paqarta, ndërsa rajoni përballet me një situatë të brishtë dhe me pasoja të gjera politike dhe strategjike.
