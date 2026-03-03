‘Gjërat që ke bërë janë turp’! Pas vendimit të Rogertit në BBV, Arbër Hajdari: Loja jote deri më tani katastrofë

Pas situatave në shtëpi Rogerti vendosi të largohet, por gjatë përballjes në studio me opinionistët ata treguan mendimet e tyre.
Arbër Hajdari: Gjërat që ke bërë janë turp, të kem edhe 1000 mijë të tjerë përpara si ty të njëjtën gjë do t’i them. Unë kam qejf të dalin nga vota e publikut.
Rogerti: Më preku mo ika, prandaj dola. Mos thoshte dil nga shtëpia.
Monika Kryemadhi: Ju me meshkujt mund ti bëni këto, por unë nuk ti toleroj. I ke mbajtur pishtarin ti Selinës? Ti çfarë si ke thënë aty.
Rogerti: Flasin vetëm për ato familje që kam përmendur unë, po për familjen time ato 12 veta që më përmendin. Po për djalin, po që më kanë thënë babi paaftë, po edhe gruan ma kanë nxjerrë në Pazar, A duhet të prekemi?
Arbër Hajdari: Është po i njëjti Rogert. Po të jam një këshillë, mendo përpara se të flasësh.
Rogerti: Do e marr përsipër.
Arbër Hajdari: Po të nisesh të analizosh lojën tënde deri më tani je katastrofë. E ke 0 empatinë. Nuk të shkon roli i viktimës. Kam përshtypjen që je ti në vendin e parë janë 8 vende bosh, e më pas vijnë të tjerë.
