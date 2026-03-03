Djali i Ali Khameneit zgjidhet Udhëheqës Suprem i Iranit

Asambleja e Ekspertëve e Iranit ka zgjedhur Mojtaba Khamenein, djalin e Ali Khameneit, si Udhëheqësin e ardhshëm Suprem, sipas burimeve të Iran International. Vendimi u mor nën ndikimin e Gardës Revolucionare Islamike dhe brenda një trupe me 88 klerikë që veprojnë nën fraksionet e forta të regjimit.
Mojtaba Khamenei, i lindur në 1969 në Mashhad, ka pasur një rol të gjatë në strukturat politike dhe të sigurisë të Iranit dhe ka lidhje të ngushta me IRGC dhe milicinë Basij. Ai ka përfunduar edukimin fetar në Qom dhe ka shërbyer më parë në Gardën Revolucionare, duke u përfshirë në çështjet e sigurisë dhe politikës së brendshme.
Zgjedhja e tij vjen pas sulmeve të përbashkëta të SHBA-së dhe Izraelit më 28 shkurt, që rezultuan me vrasjen e liderit suprem Ali Khamenei. Në përgjigje, Irani ka goditur objektiva në vendet aleate të SHBA-së në rajon.
