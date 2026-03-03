Djali i Ali Khameneit, Mojtaba, emërohet Lideri i ri Suprem i Iranit

Përzgjedhja e Mojtaba Khameneit nga Asambleja e Ekspertëve thuhet se është bërë nën presionin e Trupave të Gardës Revolucionare Islamike
Asambleja e Ekspertëve të Iranit ka zgjedhur Mojtaba Khamenein, djalin e Ali Khameneit, si Udhëheqësin e ri Suprem të vendit. Asambleja pritet të shpallë zyrtarisht Mojtaba Khamenein si pasardhës në orët në vijim, ndërkohë që janë duke u bërë dhe përgatitjet për varrimin e të atit.
Sipas raportimeve të disa mediave vendase, vendimi është marrë pas rekomandimit të Gardës Revolucionare, ndërsa përmendet se ka pasur presion të konsiderueshëm për një kalim të pushtetit brenda familjes.
Agjencia iraniane e lajmeve Fars raportoi se Asambleja e Ekspertëve, organi kushtetues i ngarkuar me zgjedhjen e Udhëheqësit Suprem, zhvilloi një takim online pas vrasjes së Ali Khameneit.
Vendimi u mor nga 88 anëtarët e Asamblesë, në një kohë kur selia e këtij institucioni ishte goditur më herët nga një sulm ajror izraelito-amerikan, i cili sipas raportimeve nuk shkaktoi viktima.
Zgjedhja e Udhëheqësit të ri Suprem vjen në një moment tensionesh të larta rajonale dhe përfaqëson një zhvillim të rëndësishëm për të ardhmen politike dhe institucionale të Iranit.
