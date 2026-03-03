Pendohet Rogerti, kthehet sërish në shtëpinë e ‘Big Brother VIP’

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 03-03-2026, 22:30
Rogerti ka ndërruar mendje pas largimit nga shtëpia e “Big Brother VIP”.
Ai ka vendosur të rikthehet në shtëpi, pasi u pyet disa herë nga moderatori Ledion Liço.
