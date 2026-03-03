Tensioni i madh që çoi në daljen e Rogertit nga shtëpia e BBVIP5

Ky prime i radhës në Big Brother VIP sonte nisi me tensione të forta dhe përplasje direkte, ku në qendër të vëmendjes ishin Rogerti dhe Selin. Që në minutat e para, atmosfera në studio dhe në shtëpi u ndje e ngarkuar, pasi diskutimet e mbartura nga ditët e fundit shpërthyen në një debat të hapur mes tyre.
Rogerti u përball me kritika të shumta pas deklaratave të tij ndaj vajzave të shtëpisë, të cilat u konsideruan të ashpra dhe provokuese.
Fjalët e tij ndezën reagime të menjëhershme, jo vetëm nga Selin, por edhe nga banorë të tjerë që u përfshinë në diskutim, duke e kthyer situatën në një përplasje të gjerë mendimesh dhe qëndrimesh.
Debati mori tone personale, ndërsa secila palë mbrojti veten dhe interpretimin e saj për ngjarjet.
Selin reagoi e revoltuar ndaj komenteve, duke i cilësuar ato si të papranueshme dhe fyese. Ajo theksoi se loja ka limite dhe se askush nuk duhet të cënojë dinjitetin apo figurën e një banori për strategji apo vëmendje.
Nga ana tjetër, Rogerti u përpoq të justifikonte qëndrimet e tij, duke thënë se kishte shprehur mendimin e vet dhe se situata ishte fryrë më tepër seç duhej.
Përplasja kulmoi me një vendim të papritur: gjatë mbrëmjes, Rogerti zgjodhi të dalë nga dera e kuqe, duke ndërprerë përfundimisht rrugëtimin e tij në shtëpinë më të famshme në vend.
Largimi i tij la pas reagime të shumta si brenda shtëpisë ashtu edhe jashtë saj, ndërsa prime-i vijoi mes komenteve, analizave dhe diskutimeve për dinamikat që ky debat kishte krijuar.
Ky prime u shndërrua kështu në një nga mbrëmjet më të tensionuara të këtij edicioni, duke lënë pas pikëpyetje mbi raportet mes banorëve dhe ndikimin që ky largim do të ketë në lojën e tyre në vazhdim.
Selin dhe Rogerti janë përfshirë në një debat të ashpër brenda shtëpisë së Big Brother VIP.
Tensionet u rritën pasi Rogerti bëri komente mbi jetën private të Selinës, duke pretenduar se e njeh nga jashtë dhe se ka informacione për të. Selin i mohoi kategorikisht deklaratat e tij dhe e cilësoi situatën si një sulm ndaj moralit dhe figurës së saj. Debati përfshiu edhe banorë të tjerë të shtëpisë.
Selin u shpreh se në lojë nuk duhet të preket morali dhe karakteri i askujt, sidomos kur ajo ndodhet në fillim të karrierës artistike. Ajo i kërkoi Rogertit prova për akuzat dhe theksoi se nuk do të tolerojë cenimin e emrit të saj. Gjithashtu, sqaroi se në Dubai ka qenë vetëm një herë, për angazhime zyrtare. Sipas saj, deklaratat e Rogertit prekin jo vetëm atë, por edhe familjen dhe marrëdhëniet e saj personale.
Nga ana tjetër, Rogerti reagoi duke thënë se nuk pranon të cënohet dhe se situata është ekzagjeruar për shkak të përmendjes së temave të ndjeshme. Ai u shpreh se kishte bërë thjesht një pyetje dhe se reagimi i Selinës erdhi pasi ajo përmendi bashkëshorten e tij. Sipas tij, nuk ka asgjë të jashtëzakonshme në pyetjen që i drejtoi asaj.
