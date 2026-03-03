Izraeli njofton se ka shkatërruar selinë sekrete bërthamore që sapo ishte rindërtuar nga Irani

Izraeli: Shkatërruam një strukturë të fshehtë bërthamore të Iranit
Ushtria izraelite ka deklaruar se ka shkatërruar atë që e cilëson si selinë sekrete bërthamore të rindërtuar nga Irani, duke pretenduar se Teherani kishte zhvendosur pjesë të programit në bunkerë të fshehtë, të njohur si Minzadehei.
Një zëdhënës ushtarak izraelit tha të martën se objekti në fjalë mbështeste kërkime të lidhura me një komponent kyç për armët bërthamore. Megjithatë, Izraeli nuk ka deklaruar se në atë vend është kryer pasurim uraniumi.
Deri tani nuk ka pasur koment publik të menjëhershëm nga Shtetet e Bashkuara apo nga Irani lidhur me strukturën e përmendur nga Izraeli.
Autoritetet izraelite pretendojnë se Irani ka tentuar të rindërtojë dhe të fshehë pjesë të programit të tij pas sulmeve të vitit të kaluar. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar deri javën e kaluar se ato sulme kishin shkatërruar programin bërthamor të Iranit.
Zyrtarë amerikanë kanë akuzuar gjithashtu Iranin se po përpiqet të rifillojë pjesë të programit, por nuk kanë deklaruar se Teherani ka rifilluar pasurimin e uraniumit.
Tensionet rreth programit bërthamor iranian mbeten një nga çështjet kryesore të përplasjes mes palëve në rajon.
