Emiratet e Bashkuara Arabe: Jemi goditur nga mbi 1,000 sulme iraniane, por ne nuk marrim pjesë në luftë

Emiratet reagojnë pas sulmeve: Mbi 1,000 goditje, dhe pse nuk kemi asnjë përfshirje në konflikt
Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) kanë deklaruar sonte se janë përballur me më shumë se 1,000 sulme nga Irani, një numër që sipas tyre tejkalon totalin e kombinuar të sulmeve të pësuara nga të gjitha vendet e tjera të shënjestruara.
Në një deklaratë të lëshuar të martën nga Ministria e Punëve të Jashtme, EBA theksoi se vendi “i është nënshtruar më shumë se një mijë sulmeve, një shifër që tejkalon totalin e kombinuar të sulmeve ndaj të gjitha vendeve të tjera të shënjestruara”.
Sipas deklaratës, forcat e armatosura të Emirateve “u janë përgjigjur këtyre sulmeve me profesionalizëm, efikasitet dhe dallim të lartë”.
Autoritetet emirate theksuan gjithashtu se vendi nuk ka marrë pjesë në luftë dhe nuk ka lejuar përdorimin e territorit, ujërave territoriale apo hapësirës ajrore të tij për ndonjë sulm kundër Iranit.
“Emiratet nuk kanë marrë asnjë vendim për të ndryshuar qëndrimin e tyre mbrojtës përballë sulmeve të përsëritura iraniane,” thuhet në deklaratë.
Sipas EBA-së, ky qëndrim është në përputhje me politikën e saj të fqinjësisë së mirë dhe de-përshkallëzimit, si dhe me Kartën e Kombeve të Bashkuara.
"Në këtë drejtim, Emiratet e Bashkuara Arabe pohojnë të drejtën e tyre për vetëmbrojtje, siç garantohet nga e drejta ndërkombëtare dhe Karta e Kombeve të Bashkuara", theksoi ajo.
