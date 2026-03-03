Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Goditet me dron konsullata amerikane në Dubai
Transmetuar më 03-03-2026, 21:53

Tymi shihet duke u ngritur nga një zonë pranë konsullatës amerikane në Dubai në Emiratet e Bashkuara Arabe, raporton agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar dëshmitarë.

Më parë, ambasada amerikane u sulmua në kryeqytetin e Arabisë Saudite, Riad. U raportuan dëme, por jo viktima.

Irani vazhdon të shënjestrojë interesat amerikane në Lindjen e Mesme pasi Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën sulme vdekjeprurëse të shtunën.

Zyra e medias në Dubai thotë se nuk janë raportuar të lënduar pas një ‘incidenti të lidhur me dronin’ rreth konsullatës amerikane.

“Autoritetet e Dubait kanë konfirmuar se një zjarr që rezultoi nga një incident i lidhur me dronin pranë Konsullatës amerikane është nën kontroll me sukses”, tha zyra e medias në një postim në mediat sociale.

“Ekipet e emergjencës reaguan menjëherë. Nuk janë raportuar të lënduar.”

