Tradita në Danimarkë: Nëse je beqar 30 vjeç të mbulojnë me piper të zi
Transmetuar më 03-03-2026, 21:11

Në Danimarkë, një traditë e vjetër skandinave vazhdon të praktikohet në disa zona, ku ditëlindjet e beqarëve shndërrohen në një ritual festiv me erëza. Origjina e zakontë lidhet me tregtarët nomadë të erëzave, të cilët rrallë martoheshin dhe morën nofkën “Pebersvend” për burrat dhe “Pebermo” për gratë.

Sipas ritualit, personat që mbushin 25 vjeç dhe nuk janë martuar surprizohen nga miqtë duke u mbuluar me kanellë. Nëse beqaria vazhdon deri në moshën 30-vjeçare, “ndëshkimi” bëhet më i fortë dhe përdoret piper i zi. Personi shpesh lidhet në një shtyllë, pemë ose karrige për të lehtësuar ritualin.

Megjithëse duket e ashpër, tradita konsiderohet një shaka miqësore dhe mënyrë argëtuese për të shënuar një moment jetësor. Në Danimarkën moderne, martesa nuk ka më të njëjtën rëndësi sociale, por ky zakon vazhdon të jetë një ritual festiv mes miqsh, duke u bërë një nga mënyrat më të paharrueshme për të festuar 25 apo 30-vjetorin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

