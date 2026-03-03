Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Egla Ceno: Ndjesë motrës së Mateos!
Transmetuar më 03-03-2026, 19:57

Një përplasje e fortë ndodhi mbrëmjen e djeshme mes banorëve Mateo dhe Rogert në shtëpinë e “Big Brother VIP 5”, ku ky i fundit i bëri Mateos një pyetje të papërshtatshme lidhur me motrën e tij. Pyetja “me sa meshkuj ka bërë sesk motra jot?” shkaktoi reagime të shumta nga publiku dhe personazhe të njohur të ekranit, të cilët dënuan mënyrën e ashpër të komunikimit të Rogertit.

Fituesja e edicionit të tretë të “Big Brother VIP”, Egla Ceno, reagoi ashpër përmes një postimi në “Instastory”, duke kërkuar ndjesë për motrën e Mateos. Ajo theksoi se respekti ndaj grave nuk është opsion, por themel, dhe kritikoi sjelljen e banorit: “Respekti ndaj grave nuk është opsion, është bazë! Ky sendi e ka bazën totalisht të çbërë! Ndjesë motrës së Mateos ????”

Reagimi i Egla Cenosit u prit gjerësisht nga ndjekësit, duke vënë në pah rëndësinë e respektit dhe etikës në komunikimin mes banorëve brenda shtëpisë.

