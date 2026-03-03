‘Dhanë leje për gërryerjen e Shkumbinit’! Berisha akuzon qeverinë për shembjen e rrugëve

Durrës, 3 Mars 2026 Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë foltores së tij në Durrës, akuzoi qeverinë e kryeministrit Edi Rama për korrupsion të strukturuar dhe keqmenaxhim të infrastrukturës. Ai tha se fondet publike për pastrimin e kanaleve dhe funksionimin e hidrovoreve janë vjedhur, ndërsa askush nuk ka marrë përgjegjësi për dështimet. Berisha kritikoi ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale, duke deklaruar se: “Të gjitha rrugët u shembën dhe askush nuk ka përgjegjësi. Ata që kanë ndërtuar atë rrugë kanë ndarë paratë me qeveritarët.” Ai shtoi se leja për të gërryer shtratin e Shkumbinit dhe për të hedhur rrugën e vjetër ka shkaktuar dëme të konsiderueshme, duke përfshirë edhe shembjen e tunelit, e cila u fsheh nga autoritetet. Lideri i opozitës përshkroi situatën si një përzierje të mafias shtetërore me elementë privatë, që rëndon mbi qytetarët dhe largon shqiptarët nga vendi, duke e konsideruar këtë një krizë të thellë të përgjegjësisë dhe transparencës në menaxhimin e infrastrukturës dhe fondeve publike.
