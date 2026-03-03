El Mencho varroset në arkivol prej ari dhe në masa të rrepta sigurie

JALISCO, MEKSIKË, 3 mars 2026 – Varrimi i udhëheqësit të Jalisco New Generation Cartel, Nemesio Oseguera Cervantes, i njohur si “El Mencho”, u zhvillua të hënën nën masa të forta sigurie dhe në një atmosferë të theksuar sekreti në shtetin perëndimor meksikan të Jalisco-s.
Sipas një zyrtari federal, ceremonia mortore u mbajt në një varrezë në Zapopan, periferi e qytetit Guadalajara, megjithatë autoritetet refuzuan të konfirmojnë zyrtarisht vendndodhjen, duke përmendur arsye sigurie. Zona u rrethua nga forca të shumta ushtarake, ndërsa arkivoli prej ari i Oseguera Cervantes ishte i rrethuar nga kurora të mëdha me lule.
Dhjetëra persona morën pjesë në procesion, shumë prej tyre me çadra të zeza, pavarësisht motit me diell. Një grup muzikor interpretoi muzikë tradicionale “banda”, ndërsa disa nga kurorat mbanin simbolin e një gjeli, referencë ndaj nofkës së tij “Zoti i Gjelave”.
“El Mencho” u vra pak më shumë se një javë më parë gjatë një operacioni të ushtrisë meksikane për kapjen e tij. Sipas certifikatës së vdekjes, të cituar nga Associated Press, ai humbi jetën nga plagë të shumta me armë zjarri në gjoks, bark dhe këmbë. Ministri i Mbrojtjes, Ricardo Trevilla, deklaroi se ai dhe dy truprojat e tij u plagosën rëndë në një shkëmbim zjarri pranë një rezidence në Tapalpa dhe ndërruan jetë gjatë transportimit për në spital.
Trupi u dërgua në Mexico City për autopsi dhe më pas iu dorëzua familjes. Autoritetet theksuan se varrimi ishte planifikuar sipas praktikave të zakonshme në rastet e vdekjeve të dhunshme, për të lejuar mbledhjen e provave të mëtejshme mjeko-ligjore, nëse do të jetë e nevojshme.
Vdekja e liderit të kartelit ka shkaktuar një valë dhune në rreth 20 shtete të Meksikës. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 70 persona kanë humbur jetën në operacionin ushtarak dhe në aktet hakmarrëse që pasuan. Qeveria ka bërë të ditur se operacionet e sigurisë vijojnë, me synim goditjen e figurave të tjera të larta të organizatës kriminale.
Në Meksikë, varrimet e bosëve të drogës shpesh shoqërohen me mister dhe simbolikë, duke ushqyer një imazh mitik mes mbështetësve të tyre. Brenda pak orësh nga vdekja e tij, u kompozuan këngë të tipit “narko-corridos” për të përkujtuar figurën e tij.
Varrimi i “El Mencho”-s, i shoqëruar nga masa të rrepta sigurie dhe heshtje institucionale mbi detajet, i shtohet historisë së errët të karteleve meksikane.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
