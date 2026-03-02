Kush është vendi i vetëm në Europë që sfidon Donald Trump për sulmet ndaj Iranit?

15 avionë amerikanë kanë lënë bazat ushtarake të Rota dhe Moron në jug të Spanjës që nga sulmet e fundjavës ndaj Iran nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, tregojnë të dhënat e faqes së ndjekjes së fluturimeve FlightRadar24.
Ministri i Jashtëm i Spanjës, Jose Manuel Albares, bëri të ditur se vendi i tij nuk do të lejojë që bazat spanjolle, të cilat operohen së bashku me SHBA-në, të përdoren për sulme ndaj Iranit, të cilat Madridi i ka dënuar fuqimisht.
Sipas FlightRadar24, të paktën shtatë avionë janë identifikuar duke u ulur në bazën ajrore Ramstein në Gjermani.
Britania fillimisht refuzoi gjithashtu përdorimin e bazave të saj për sulme ndaj Iranit, por kryeministri Keir Starmer autorizoi të dielën përdorimin e tyre për “mbrojtje kolektive”.
Qëndrimi i Spanjës dhe dënimi i prerë i kryeministrit socialist Pedro Sánchez për veprimet amerikano-izraelite e bëjnë vendin një rast të veçantë në Europë, duke vështirësuar marrëdhëniet me Uashingtonin.
“Bazat spanjolle nuk po përdoren për këtë operacion, dhe nuk do të përdoren për asgjë që nuk përfshihet në marrëveshjen me SHBA-në ose që nuk është në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara,” tha Albares për transmetuesin Telecinco.
Ministrja e Mbrojtjes, Margarita Robles, njoftoi se avionët, përfshirë Boeing KC-135 “Stratotanker”, përdoren kryesisht për furnizim me karburant dhe janë vendosur përherë në Spanjë.
FlightRadar24 raportoi se nëntë avionë u nisën të dielën nga baza ajrore Moron drejt Gjermanisë, ndërsa dy fluturime u nisën nga Rota drejt jugut të Francës. Katër fluturime të tjera u nisën gjithashtu nga Rota, por rruga e tyre nuk u bë publike.
