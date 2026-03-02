Kërcënon gjenerali iranian: Do lëshojmë raketa ndaj Qipros derisa amerikanët të largohen

Forcat e armatosura të Iran kanë kërcënuar me sulme me raketa ndaj Qipro, nëse shtetasit amerikanë nuk largohen nga ishulli.
Deklarata është bërë nga gjenerali iranian Sardar Jabari, anëtar i Garda Revolucionare e Iranit (Pasdaran). Sipas tij, sulmet kundër Qipros pritet të intensifikohen.
“Amerikanët kanë transferuar pjesën më të madhe të avionëve të tyre në Qipro. Do të lëshojmë raketa drejt Qipros me një intensitet të tillë që amerikanët do të detyrohen të braktisin ishullin”, ka deklaruar ai, sipas raportimeve të mediave shtetërore iraniane.
Deklaratat vijnë në një klimë të tensionuar në rajon, ndërsa situata mbetet e paqartë lidhur me zhvillimet e mëtejshme dhe reagimin e palëve të përfshira.
