Kina godet evazionin dhe barazon rregullat e lojës: Reforma e re tatimore pritet të ndryshojë tregun

Kina rrit pajtueshmërinë tatimore për të nxitur tregun e unifikuar kombëtar
Administrata e Taksave e Kinës deklaroi të hënën rezultatet e nismave kryesore të ndërmarra në vitin 2025, të hartuara për të ndërtuar një treg kombëtar të unifikuar, si dhe për të mbështetur zhvillimin ekonomik me cilësi të lartë përmes politikave tatimore më të drejta.
Një komponent thelbësor i këtyre nismave ishte qeverisja e rreptë e praktikave të paligjshme tatimore, të lidhura me stimujt e investimeve lokale, me një rregull disiplinor të zbatuar që i pengonte autoritetet tatimore lokale të merrnin pjesë ose të anashkalonin aktivitete të tilla. Vitin e kaluar, u hetuan 389 raste për shkelje të dyshuara, me raste të konfirmuara të korrigjuara menjëherë.
Sipas Xu Sheng, një studiues në institutin e kërkimit ekonomik nën Komisionin Kombëtar të Zhvillimit dhe Reformës, ky veprim synonte konkurrencën në stilin e përfshirjes midis rajoneve, që shpesh mbështetet në politikat preferenciale tatimore për të tërhequr bizneset, të cilat mund të shtrembërojnë rendin e tregut dhe të lënë jashtë loje ndërmarrjet që përputhen me to.
Për të barazuar fushën e lojës midis bizneseve në internet dhe atyre fizike, vitin e kaluar autoritetet zbatuan rregullore të reja mbi raportimin e informacionit tatimor për platformat online, me mbi 8.000 platforma tani në përputhje. Kjo çmontoi në mënyrë efektive barrierat e informacionit të krijuara nga ndarja e vendndodhjeve të regjistrimit dhe operimit të biznesit, duke frenuar transaksionet mashtruese që dëmtojnë konkurrencën e drejtë, thanë ekspertët.
Vitin e kaluar u bë gjithashtu një përparim i konsiderueshëm në përmirësimin e shërbimeve tatimore ndërrajonale, duke shkurtuar kohën mesatare të përpunimit me pesë deri në dhjetë ditë, si dhe duke mundësuar që pagesat elektronike të taksave ndërprovinciale të tejkalojnë 130 miliardë juanë (rreth 18.78 miliardë dollarë) në vitin 2025, një rritje prej 39% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Këto përmirësime ulën kostot e transaksioneve për bizneset që operojnë në të gjitha rajonet, duke lehtësuar rrjedhën efikase të kapitalit dhe punës në përputhje me kërkesën e tregut.
Administrata është zotuar të vazhdojë fushatën e saj kundër praktikave të paligjshme tatimore, me qëllim korrigjimin e konkurrencës së çrregullt, për të siguruar që burimet të rrjedhin në mënyrë efikase në mbarë Kinën.
