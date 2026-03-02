Policia e Korçës identifikon viktimën e aksidentit tragjik

Një këmbësore ka humbur jetën në një aksident tragjik në Devoll. Mësohet se ngjarja ka ndodhur në fshatin Vishocicë, raporton noa.al duke cituar policinë e drejtorisë vendore Korçë.
Një 49-vjeçar ka qenë duke lëvizur mbrapsht me automjetin e tij kur ka përplasur një 85-vjeçare.
Për pasojë, e moshuara humbi jetën. Noa.al mëson se viktima është Alide Muka
"Ngjarja ndodhi rreth orës 14:15, kur shtetasi me iniciale A. P., 49 vjeç, banues në Korçë, dyshohet se duke lëvizur mbrapsht me automjet, është përfshirë në aksident me shtetasen A. M., 85 vjeçe, këmbësore, e cila si pasojë e përplasjes, humbi jetën", tha policia lokale.
Më drejtuesin e automjetit po kryhen veprimet procedurale”, njoftoi ajo.
Ndërkohë grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti. /noa.al
Foto arkiv
