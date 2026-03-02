S’ka marrëveshje për emrin e presidentit të Kosovës, Abdixhiku pas takimit me Kurtin: E shoh shumë të vështirë konsensusin politik

Takimi mes kreut të Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku, dhe kryeministrit të Kosovë, Albin Kurti, ka përfunduar pa marrëveshje për postin e presidentit.
Pas takimit të zhvilluar në ambientet e Kuvendi i Kosovës, Abdixhiku deklaroi se nuk pati as emra konkretë dhe as konsensus politik për zgjedhjen e kreut të shtetit.
“S’kishte emra, s’kishte propozime, s’kishte vullnet për konsensus. Imponimet nuk janë zgjidhje për LDK-në”, u shpreh ai para mediave. Abdixhiku shtoi se mbetet i hapur për një takim tjetër, nëse ai do të sillte rezultat, por u shfaq skeptik për skenarin që secila parti të paraqitet në seancë me kandidatin e vet.
“Për garë, LDK-ja nuk ka zgjidhje. Ajo procedurë është e paraparë për të dështuar”, theksoi ai, duke paralajmëruar se një situatë e tillë mund ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të reja.
I pyetur për emrat e përfolur, Abdixhiku nuk komentoi drejtpërdrejt, por nënvizoi se LDK-ja nuk do të mbështesë figura që, sipas tij, do të funksiononin si “zgjatim i qeverisë”.
Megjithatë, ai la të hapur mundësinë e mbështetjes për presidenten aktuale, Vjosa Osmani, duke theksuar se deri më tani nuk është kërkuar vota për të.
“Në këtë fazë nuk kemi qëndrime refuzuese ndaj askujt, e aq më pak ndaj Vjosa Osmanit. Nuk është kërkuar vota për Vjosa Osmanin, prandaj s’mund të flas”, deklaroi Abdixhiku.
Nga ana tjetër, Kurti shmangu përmendjen e emrave konkretë, duke u shprehur se “duhet dikush që i siguron 80 vota”. Më herët ai kishte përmendur Murat Jashari si figurë të përshtatshme, por vetë Jashari ka deklaruar se nuk ka ambicie për këtë post.
Presidentja aktuale, Osmani, ka shprehur gatishmërinë për një mandat të dytë, ndërsa opozita e ka kritikuar për njëanshmëri në favor të qeverisë.
Sipas Kushtetutës së Kosovës, një kandidat për president duhet të mbështetet nga të paktën 30 deputetë për t’u propozuar. Për t’u zgjedhur, nevojiten 80 vota në dy raundet e para ose 61 vota në raundin e tretë. Nëse Kuvendi dështon brenda afateve kushtetuese, vendi shkon në zgjedhje të parakohshme.
