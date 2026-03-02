Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Incident i dhimbshëm në Fier, humb jetën një djalë i ri (Emri)
Transmetuar më 02-03-2026, 15:42

Një 36-vjeçar ka humbur jetën pas një aksidenti të ndodhur pasditen e sotme në fshatin Peshtan Bregas, në Fier.

Sipas informacionit paraprak, rreth orës 14:40, shtetasi Hamza Duraj, 36 vjeç, duke drejtuar një mjet bujqësor (frezë), dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij.

Si pasojë, mjeti është rrëzuar dhe e ka zënë poshtë drejtuesin, i cili ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.

