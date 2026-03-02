Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përplaset nga një mjet, humb jetën e moshuara në Devoll
Transmetuar më 02-03-2026, 14:51

Një aksident me pasojë vdekjen është regjistruar pasditen e sotme në Devoll.

Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 14:15, në fshatin Vishocicë, shtetasi A. P., 49 vjeç, banues në Korçë, dyshohet se, duke lëvizur mbrapsht me automjetin e tij, ka përplasur një këmbësore.

Si pasojë e përplasjes, shtetasja A. M., 85 vjeçe, ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Policia bën me dije se me drejtuesin e automjetit po kryhen veprimet procedurale, ndërsa grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

