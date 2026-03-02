Irani mund të përjashtohet nga finalet e ‘Botërorit 2026’

Era e luftës po fryn fort dhe rrezikon të prishë planet e disa prej ngjarjeve më të rëndësishme të futbollit të programuara për vitin 2026. Operacioni ushtarak i Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kundër Irani ka ngritur shqetësime serioze edhe për finalet e Kupa e Botës 2026.
Kjo për faktin se përfaqësuesja iraniane është një nga skuadrat e kualifikuara dhe, sipas kalendarit të konfirmuar më parë, duhet të zhvillojë dy ndeshje të fazës së grupeve në territorin amerikan, konkretisht në Los Angeles dhe Seattle.
Për momentin, megjithatë, duket e pamundur që Irani të marrë pjesë në finalet e Botërorit, aq më tepër që tifozët e tij të udhëtojnë drejt SHBA-së. Këtë e ka konfirmuar edhe presidenti i federatës iraniane të futbollit, Mehdi Taj. Duke folur për televizionin publik, ai u shpreh se “duket e vështirë të presim me optimizëm turneun, por vendimi i takon FIFA-s”.
Irani është shortuar në Grupin G për finalet e Kupës së Botës, së bashku me Belgjikën, Egjiptin dhe Zelandën e Re. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i FIFA, Mattias Grafström, ka deklaruar se plani aktual mbetet në fuqi. Ai bëri të ditur se ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit e vendeve organizatore të turneut, i cili për herë të parë do të zhvillohet në tre shtete: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe Meksika. Sipas tij, qeveria botërore e futbollit po e monitoron me shqetësim situatën dhe shpreson në normalizimin e saj në javët në vijim.
Megjithatë, numërimi mbrapsht i 100 ditëve të fundit deri në nisjen e Kupës së Botës fillon këtë të martë.
Ndërkohë, FIFA përballet edhe me një tjetër problem që kërkon zgjidhje të shpejtë. Bëhet fjalë për “Finalissima”-n, sfidën mes kampiones së botës, Argjentina, dhe kampiones së Europës, Spanja, të planifikuar për më 27 mars në Doha.
Kjo ndeshje rrezikon të mos zhvillohet në Katari, pasi autoritetet vendase kanë pezulluar aktivitetet sportive pas sulmeve nga ana e Iranit. Për këtë përballje janë shitur të gjitha 90 mijë biletat, por mediat spanjolle raportojnë se “finalja e finaleve” mund të shtyhet për një datë tjetër.
Po ashtu, Konfederata Aziatike e Futbollit ka njoftuar shtyrjen e të gjitha ndeshjeve ndërkombëtare, përfshirë edhe ato të Kupës së Azisë, që ishin programuar për dy javët e ardhshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd