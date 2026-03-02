Nuk pagoi punonjëset, arrestohet pronari i parukerisë në Tiranë

Policia e Shtetit ka finalizuar operacionin e koduar “Kolektivi”, duke vënë në pranga pronarin e një parukerie në kryeqytet dhe duke proceduar penalisht bashkëshorten e tij. Çifti akuzohet për mashtrim ndaj punonjësve, shfrytëzim të paligjshëm dhe kontrabandë mallrash. Skema e mashtrimit me pagat
Goditja e këtij aktiviteti të paligjshëm erdhi pas kallëzimeve të bëra nga pesë punonjëse të subjektit. Sipas hetimeve të Sektorit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare, punëdhënësit i kishin shfrytëzuar gratë pa i paguar për punën e kryer, duke grumbulluar një detyrim të papaguar që kap shifrën e 20 250 eurove.
Në kuadër të këtij operacioni, u arrestua shtetasi B. A., 41 vjeç, ndërsa bashkëshortja e tij, shtetasja K. B., 38 vjeçe, po ndiqet në gjendje të lirë.
Akuzat për kontrabandë dhe fshehje të ardhurash
Përveç mospagimit të pagave, gjatë kontrollit në subjekt u konstatua se pajisjet e përdorura për aktivitetin ekonomik dyshohet se ishin futur kontrabandë në Shqipëri. Mbi çiftin rëndojnë një sërë veprash penale, duke përfshirë:
Mashtrimin dhe punësimin e paligjshëm;
Fshehjen e të ardhurave;
Mospagimin e taksave dhe tatimeve;
Kontrabandën me mallra të tjera.
Materialet procedurale i kanë kaluar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme hetimore. Ky operacion shënon një mesazh të qartë kundër shfrytëzimit të krahut të punës dhe informalitetit në bizneset e shërbimeve.
