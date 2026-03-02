Ngjarja e trishtë në Itali/ Dhu’noi nënën dhe u mbyt në port: Mikesha e familjes: Ajo nuk e di që djali nuk jeton

CIVITANOVA MARCHE – 2 Mars 2026
Një ngjarje tronditëse ka pllakosur komunitetin shqiptar në Itali, ku një konflikt familjar ka përfunduar me vdekjen e një 20-vjeçari dhe plagosjen e rëndë të nënës së tij. Riccardo Merkuri u gjet i pajetë në ujërat e portit të Civitanova Marche, pasi ishte hedhur vetë në det, ndërsa nëna e tij, Albana Kastrioti, po lufton për jetën në spital.
Dinamika e ngjarjes
Ngjarja e rëndë nisi në banesën e familjes në Pollenza, ku pas një debati, 20-vjeçari dyshohet se ka ushtruar dhunë brutale ndaj të ëmës, duke i shkaktuar fraktura të rënda në fytyrë. Pas britmave që alarmuan fqinjët, i riu u largua me shpejtësi nga shtëpia, duke lënë pas celularin.
Kamerat e sigurisë në portin e Civitanova Marche kanë filmuar momentet e fundit të Riccardos. Pamjet tregojnë të riun duke u hedhur në det, duke dalë sërish në sipërfaqe dhe duke u zhytur për herë të dytë, për të mos u rishfaqur më. Trupi i tij u gjet pas një operacioni kërkimi nga polumbarët dhe Garda Bregdetare.
Dëshmia e mikeshës: "Nëna nuk di asgjë, është në koma"
Në një rrëfim prekës për emisionin "Me Zemër të Hapur", një mikeshë e afërt e familjes ka treguar detaje mbi gjendjen shëndetësore të 53-vjeçares dhe dhimbjen e madhe të komunitetit.
"Mikesha ime është në koma pas operacionit. Ajo nuk e di ende që i biri nuk jeton më. Ishte një varrim i dhimbshëm, kisha ishte plot me njerëz," u shpreh ajo, duke bërë thirrje për më shumë kujdes ndaj rinisë.
Mikesha e familjes kundërshtoi versionin e mediave italiane që e cilësonin Riccardon si një djalë të dhunshëm: "Ish-e dashura e tij foli në kishë me fjalë shumë të mira. Ndoshta ka qenë një incident apo moment tensioni. Të gjithë jemi fajtorë që nuk u qëndrojmë afër të rinjve përpara se të ndodhin tragjedi të tilla."
Hetimet vijojnë
Familja Merkuri, me origjinë shqiptare, jetonte prej më shumë se dy dekadash në Itali dhe njihej si një familje e rregullt. Policia po vijon hetimet për të zbardhur shkaqet e plota që çuan në këtë shpërthim dhune dhe aktin ekstrem të 20-vjeçarit.
Aktualisht, vëmendja mbetet te gjendja shëndetësore e Albana Kastriotit në spitalin e Maceratës, e cila ende nuk është në dijeni të humbjes tragjike të djalit të saj.
