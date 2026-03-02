Tensionet në Lindjen e Mesme: 12 shqiptarë kërkojnë evakuim nga Izraeli, flet Ambasadorja Kumbe

TEL AVIV – 2 Mars 2026
Përshkallëzimi i menjëhershëm i konfliktit ushtarak në Izrael ka vënë në gatishmëri të lartë diplomacinë shqiptare. Në një komunikim të drejtpërdrejtë, Ambasadorja e Shqipërisë në Izrael, znj. Meri Kumbe, konfirmoi se deri më tani 12 shtetas shqiptarë kanë kontaktuar zyrtarisht përfaqësinë tonë diplomatike për të kërkuar asistencë me qëllim largimin nga territori izraelit.
Gjendja e shtetasve shqiptarë
Sipas Ambasadores Kumbe, të gjithë shtetasit që kanë rënë në kontakt me ambasadën janë mirë nga ana shëndetësore dhe ndodhen në vende të sigurta. Megjithatë, ajo theksoi se gjendja e tyre psikologjike është e rënduar për shkak të situatës së tensionuar dhe pasigurisë së krijuar nga sulmet e fundit.
"Jemi në kontakt të vazhdueshëm me ta, si gjatë ditës ashtu edhe gjatë orëve të natës, për t’u ofruar mbështetjen e nevojshme. Ata ndodhen në qytete të ndryshme dhe po ndjekin me përpikëri udhëzimet tona," u shpreh Kumbe.
Protokolli i sigurisë dhe hapat për evakuim
Lidhur me procedurat e ndjekura, ambasada sqaron se procesi bëhet përmes vetëdeklarimit të qytetarëve, pasi në raste të tilla emergjence, vizitorët duhet të njoftojnë vetë vendndodhjen e tyre për të hyrë në listat e evakuimit.
Masat kryesore që po zbatohen:
Qëndrimi në zonat e mbrojtura: Të gjithë shqiptarët janë udhëzuar të mos lëvizin nga dhomat e sigurisë dhe të zbatojnë udhëzimet e autoriteteve vendore të mbrojtjes civile.
Monitorimi i fluturimeve: Për momentin, fluturimet civile mbeten të pezulluara si pasojë e operacioneve ushtarake. Ambasada po koordinon me autoritetet izraelite për të mundësuar një largim të sigurt sapo të hapet një dritare lëvizjeje, citoi ambasadorja për ABC News.
Komuniteti shqiptar në Izrael
Përveç vizitorëve të përkohshëm, në Izrael jeton edhe një komunitet i konsiderueshëm shqiptaro-hebraik prej rreth 30 vitesh. Ndonëse po kalojnë momente ankthi, raportohet se edhe ata janë shëndoshë e mirë dhe po mbajnë kontakte me përfaqësinë tonë diplomatike.
Ambasada e Republikës së Shqipërisë u bën thirrje të gjithë shtetasve tanë në territorin izraelit të ruajnë qetësinë dhe të mos ndërmarrin asnjë lëvizje të rrezikshme pa u konsultuar paraprakisht me stafin tonë diplomatik.
