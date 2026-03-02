Bardhi dorëzon raportin për heqjen e imunitetit të Ballukut

Kreu i Grupit Parlamentar të Partia Demokratike e Shqipërisë, Gazment Bardhi, ka njoftuar se sot do të depozitohet në Kuvend raporti i dalë nga Këshilli i Mandateve për dhënien e autorizimit për arrestimin e deputetes Belinda Balluku.
Përmes një deklarate, Bardhi bëri të ditur se Grupi Parlamentar i PD-së është pro kërkesës së Strukturës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) për heqjen e imunitetit të deputetes.
“Sëbashku me kolegët e mi të Grupit Parlamentar të PD, sot do të depozitojmë në Kuvend, Raportine Këshillit të Mandateve për dhënien e autorizimit SPAK për arrestimin e deputetes Belinda Balluku. Ne jemi pro kërkesës së SPAK. Pro drejtësisë. Pro barazisë përpara ligjit. Në orën 14:00 në një konferencë për shtyp do të prezantojmë Raportin dhe do të sqarojmë detajet e plota pse kërkesa e prokurorisë duhet të mbështetet dhe duhet ti hapet rrugë arrestimit të Belinda Ballukut”, shkruan Bardhi.
Ai njoftoi gjithashtu se në orën 14:00 do të zhvillojë një konferencë për shtyp, ku do të prezantojë raportin dhe do të sqarojë detajet.
Sipas tij, kërkesa e prokurorisë duhet të mbështetet dhe t’i hapet rrugë arrestimit të deputetes.
