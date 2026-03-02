Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Mateo zbulon ndjenjat e Brikenës: ‘S’kam dyshime që më ke qejf’!
Transmetuar më 02-03-2026, 13:23

Në dhomën e gjumit, Mateo dhe Brikena kanë pasur një bisedë të qetë dhe të gjatë.

Brikena, që nga fillimi, ka qenë më e tërhequr dhe nuk është afruar shumë me Mateon, edhe pse Mateo deri tani nuk është dorëzuar, duke u munduar ta fitojë dashurinë e saj.

Mateo: E di që e ke shumë të vështirë të shprehesh.

Brikena: Jo. Për çfarë? Për çfarë e ke fjalën?

Mateo: Nëse deri dje kam pasur dyshime, tani s’kam më fare.

Brikena: Që nuk shprehem te ti.

Mateo: Jo, nëse deri dje kam pasur dyshime se ke pëlqim apo s’ke pëlqim, tani s’kam dyshime.

Mateo: S’kam dyshime që më ke qejf.

Brikena: Është mendimi yt. Po ti s’ke pasur dyshime as në fillim, thoshe ‘Unë e di saktë se ti…’

Biseda e qetë mes Mateo dhe Brikenës zbulon një sinqeritet të rrallë, duke treguar qartë ndjenjat e tyre mes sfidave të lojës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...