Tiranë: Burri lyen veten me benzinë dhe…

TIRANË – 2 Mars 2026
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur gjatë ditës së sotme në kryeqytet, ku një 53-vjeçar ka tentuar t’i japë fund jetës në rrethana tronditëse. Sipas të dhënave të para, shtetasi i identifikuar me inicialet F. P. ka lyer veten me lëndë djegëse (benzinë) dhe ka tentuar të vetëdigjet brenda mjediseve të banesës së tij.
Policia e Tiranës njoftoi se në momentin e ngjarjes, 53-vjeçari dyshohet se ka qenë në gjendje të rënduar alkoolike. Menjëherë pas sinjalizimit, forcat e rendit dhe autoambulanca kanë mbërritur në vendngjarje, duke bërë të mundur transportimin e tij urgjent drejt spitalit.
Aktualisht, i dëmtuari ndodhet nën kujdesin intensiv të mjekëve, ndërsa gjendja e tij shëndetësore mbetet kritike për shkak të djegieve të pësuara.
Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të shkaqeve që e shtynë shtetasin F. P. drejt këtij akti ekstrem. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë për vlerësim të mëtejshëm.
