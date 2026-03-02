Gjendet i pajetë një burrë në Elbasan

ELBASAN, 2 MARS 2026 – Një i moshuar është gjetur pa shenja jete paraditen e sotme në fshatin Katund i Ri, pranë Urës së Kushës, në njësinë administrative Bradashesh. Viktima është identifikuar si shtetasi Bedri Shahini, 70 vjeç.
Nga hetimet paraprake, policia dyshon se vdekja mund të ketë ardhur si pasojë e shkaqeve natyrale, megjithatë po shqyrtohet edhe pista e një rrëzimi aksidental nga ura e segmentit të Korridorit VIII që kalon në këtë zonë. Trupi i pajetë është transportuar drejt morgut për t’iu nënshtruar ekspertizës mjeko-ligjore, e cila do të përcaktojë shkakun e saktë të humbjes së jetës. Grupi hetimor vijon punën në vendngjarje për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti.
