‘Ulërima e Luanit’, Izraeli nis valën e gjashtë të sulmeve mbi Teheran

Ushtria izraelite (IDF) ka njoftuar zyrtarisht nisjen e një vale të re sulmesh ajrore mbi Teheran, duke shënuar kështu goditjen e gjashtë radhazi që nga fillimi i operacionit ushtarak të koduar “Ulërima e Luanit”.
Sipas deklaratës së forcave izraelite, operacioni synon objektiva strategjike brenda kryeqytetit iranian, si pjesë e strategjisë së tyre të mbrojtjes dhe kundërsulmit. Ndërkohë, mediat shtetërore në Iran raportojnë se gjatë minutave të fundit janë dëgjuar shpërthime të fuqishme në disa pika të ndryshme të qytetit.
Autoritetet iraniane nuk kanë dhënë ende detaje mbi dëmet apo viktimat e mundshme, ndërkohë që situata në terren mbetet tejet e tensionuar. Grupet e monitorimit ndërkombëtar po ndjekin me shqetësim këtë përshkallëzim të ri të konfliktit, i cili po kërcënon stabilitetin e të gjithë rajonit.
