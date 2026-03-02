Nga Vietnami në Tiranë për ‘sevap’ arrestohen dy aziatike

Policia e Tiranës ka finalizuar me sukses operacionin e koduar “Ilegal chat”, duke goditur një aktivitet të paligjshëm të ushtrimit të prostitucionit në kryeqytet. Gjatë këtij operacioni u arrestuan në flagrancë dy shtetase me shtetësi vietnameze, të cilat dyshohet se përdornin rrjetet sociale për të siguruar klientë.
Shtetaset e ndaluara, Th. A., 51 vjeçe, dhe Th. P., 33 vjeçe, e ushtronin këtë veprimtari në një apartament të marrë me qira në rrugën “Naim Frashëri”. Sipas hetimeve paraprake, marrëveshjet me personat e interesuar realizoheshin përmes platformave të komunikimit online, ku përcaktoheshin kushtet dhe vendi i takimit.
Nën drejtimin e Prokurorisë së Tiranës, autoritetet po vijojnë veprimet hetimore për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet, përfshirë bashkëpunëtorë të mundshëm apo ndërmjetës.
Materialet procedurale i kanë kaluar organit të akuzës për veprime të mëtejshme, ndërsa mbi të arrestuarat rëndon akuza e ushtrimit të prostitucionit.
