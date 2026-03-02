Alarm në tregjet e energjisë: Konflikti me Iranin rrit çmimin e gazit në Evropë me 25%

Amsterdam, Holandë, 2 mars 2026– Tregu evropian i energjisë është përfshirë nga një valë paniku pas përshkallëzimit të tensioneve në Lindjen e Mesme, duke shënuar rritjen më të madhe të çmimit të gazit që prej verës së vitit 2023. Kontratat referuese në bursën e Amsterdamit u rritën me 25%, si pasojë e bllokimit pothuajse total të transportit të cisternave përmes Ngushticës së Hormuzit gjatë fundjavës.
Aktualisht, gazi natyror po tregtohet me rreth 38.44 euro për megavat-orë, një rritje prej 20% brenda pak orëve të para të mëngjesit. Kjo situatë vlerësohet si tronditja më e rëndë për sigurinë energjetike që nga fillimi i luftës në Ukrainë, pasi paralizimi i rrugëve detare në Lindjen e Mesme detyron shtetet evropiane të hyjnë në një konkurrencë të ashpër me Azinë për burime alternative të furnizimit.
Sipas analistëve të Bloomberg dhe Goldman Sachs, Evropa ndodhet në një pozicion mjaft vulnerabël për shkak të niveleve të ulëta të rezervave aktuale. Ekspertët paralajmërojnë se nëse bllokimi në Ngushticën e Hormuzit zgjat më shumë se një muaj, çmimet e gazit mund të dyfishohen, duke rrezikuar procesin e rimbushjes së depozitave për dimrin e ardhshëm dhe duke rënduar më tej faturat e konsumatorëve.
