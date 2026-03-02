Vr’asja e Ali Khameneit, Trump: E godita përpara se të më eleminonte ai mua

Uashington, SHBA, 2 mars 2026– Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka komentuar vrasjen e Liderit Suprem të Iranit, Ali Khamenei, duke deklaruar se sulmi ishte një masë parandaluese. "Unë e godita atë përpara se ai të më sulmonte mua. Ata u përpoqën dy herë, por unë e godita i pari", u shpreh Trump, duke iu referuar raportimeve për tentativat e inteligjencës iraniane për ta eliminuar atë, përfshirë ato gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2024.
I pyetur mbi pasardhësin e mundshëm të Khameneit, Trump deklaroi se operacioni ushtarak ka qenë aq i gjerë sa ka eliminuar shumicën e kandidatëve potencialë për të udhëhequr Iranin. Sipas tij, personat që ishin marrë në konsideratë, përfshirë kandidatët e radhës në hierarki, nuk janë më gjallë si pasojë e sulmeve të fundit. Presidenti konfirmoi se janë goditur qindra objektiva të Gardës Revolucionare, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe nëntë anije luftarake.
Gjatë fjalës së tij, Trump konfirmoi gjithashtu vdekjen e tre ushtarëve amerikanë gjatë operacioneve, duke paralajmëruar se numri i viktimave mund të rritet. Ai i bëri thirrje ushtrisë dhe policisë iraniane të ulin armët për të përfituar imunitet, ndërsa qytetarëve iranianë u bëri thirrje të shfrytëzojnë momentin për të rimarrë kontrollin e vendit të tyre, duke siguruar mbështetjen e SHBA-së.
