Sulmet pranë Ngushticës së Hormuzit paralizojnë transportin: Çmimet e naftës rriten mbi 10%

Ngushtica e Hormuzit, 2 mars 2026- Çmimet globale të naftës kanë pësuar një rritje të menjëhershme dhe të ndjeshme pas sulmeve ndaj tre anijeve pranë Ngushticës së Hormuzit, një prej korridoreve më kritike energjetike në botë. Sipas Qendrës së Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), dy anije janë goditur drejtpërdrejt, ndërsa një e tretë u rrezikua nga një shpërthim në afërsi të saj.
Aktualisht, kalimi përmes të cilit qarkullon rreth 20% e furnizimit botëror me naftë dhe gaz është praktikisht i bllokuar, me mbi 150 cisterna të ankoruara në pritje të stabilizimit të situatës. Irani ka lëshuar paralajmërime për shmangien e kësaj rruge detare, ndërkohë që tensionet ushtarake me SHBA-në dhe Izraelin mbeten në pikun e tyre.
Në tregjet aziatike, nafta Brent u rrit me mbi 10%, duke arritur vlerën 78.72 dollarë për fuçi. Megjithëse OPEC+ ka vendosur të rrisë prodhimin me 206 mijë fuçi në ditë për të balancuar tregun, ekspertët paralajmërojnë se çmimi mund të tejkalojë 100 dollarë nëse bllokimi vazhdon. Si pasojë e pasigurisë, gjiganti danez i transportit "Maersk" ka njoftuar tashmë devijimin e anijeve nga rrugët kryesore të rajonit.
