Berisha del nga SPAK dhe tregon çfarë mesazhi la për Dumanin

Tiranë, Shqipëri, 2 mars 2026- Ish-kryeministri Sali Berisha ka lëshuar një deklaratë të fortë ndaj kreut të SPAK, Altin Dumani (të cilin e quan Altin Troplini), duke e cilësuar si "armik të egër të votës së lirë" dhe avokat të figurave të krimit dhe gjyqtares Irena Gjoka. Përmes një mesazhi publik, Berisha paralajmëroi se drejtësia mund të vonojë, por krimi antikushtetues do të përballet me ndëshkime të rrepta.
Gjatë fjalës së tij, Berisha u ndal gjerësisht te gjyqtarja Irena Gjoka, duke e akuzuar atë si një "kriminele në vazhdim" që ka mashtruar në formularët e vetingut dhe dekriminalizimit. Ai theksoi se ekzistojnë dokumente me vulë apostile që vërtetojnë dënimin e saj në Greqi, fakt që sipas tij po injorohet nga institucionet e drejtësisë si KLGJ dhe ILD nën urdhrat e kryeministrit Edi Rama.
Në përfundim të reagimit të tij, Berisha e cilësoi situatën aktuale si një "narkoshtet" dhe një piramidë kriminale ku janë të implikuar drejtuesit më të lartë të prokurorisë dhe gjykatave. Ai akuzoi institucionet se po zvarritin proceset disiplinore ndaj gjyqtarëve të implikuar, duke i konsideruar këto veprime si pjesë të një krimi shtetëror që nuk ka precedent në historinë moderne.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd