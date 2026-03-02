Rreziku afrohet pranë Shqipërisë! Droni iranian godet bazën britanike në Qipro: Përshkallëzim i paprecedent i tensioneve që nga viti 1986

Akrotiri, Qipro, 2 mars 2026– Një dron iranian i tipit "Shahid" ka goditur gjatë natës bazën e Forcave Ajrore Mbretërore Britanike (RAF) në Akrotiri të Qipros, duke shënuar sulmin e parë ndaj një objekti ushtarak britanik në këtë ishull që prej vitit 1986. Presidenti qipriot, Nikos Christodoulides, dhe Ministria Britanike e Mbrojtjes konfirmuan se goditja ndodhi në orën 00:03, duke shkaktuar dëme të kufizuara materiale dhe pa asnjë viktimë në njerëz.
Sipas burimeve zyrtare, mbrojtja ajrore e bazës arriti të asgjësonte një dron të dytë përpara se të prekte objektivin. Autoritetet e bazës, e cila shërben edhe si vendbanim për familjet e ushtarëve, udhëzuan banorët të qëndronin në strehimore, ndërsa personeli jo-thelbësor u zhvendos për masa sigurie. Megjithëse bazat britanike konsiderohen territor sovran i Mbretërisë së Bashkuar, incidenti ka vënë në gatishmëri të lartë edhe Republikën e Qipros, e cila aktualisht mban presidencën e radhës të Bashkimit Evropian.
Baza e Akrotirit ka një rëndësi strategjike, pasi është përdorur historikisht për operacione në Irak, Siri dhe Jemen. Ky sulm vjen menjëherë pasi Kryeministri britanik, Keir Starmer, konfirmoi se Britania e Madhe ka pranuar kërkesën e SHBA-së për të përdorur bazat e saj në sulmet mbrojtëse kundër depove dhe lëshuesve të raketave iraniane.
