Tregjet e aksioneve tronditen nga lufta në Lindjen e Mesme: Dollari dhe metalet e çmuara shënojnë rritje

2 mars 2026- Konflikti i përshkallëzuar në Lindjen e Mesme ka shkaktuar tronditje të menjëhershme në tregjet financiare globale, duke goditur rëndë bursat aziatike përpara hapjes së tregjeve evropiane dhe amerikane. Indekset kryesore si Nikkei i Japonisë, Hang Seng i Hong Kongut dhe SETI i Tajlandës kanë pësuar rënie të ndjeshme me të paktën 1.5%.
Pasiguria gjeopolitike ka orientuar investitorët drejt aseteve të sigurta, duke rritur kërkesën për metale të çmuara dhe valutën amerikane. Çmimi i arit ka arritur nivelin më të lartë të muajit të fundit, duke kaluar kuotën prej 5,360 dollarësh për ons, ndërsa argjendi shënoi një rritje fillestare prej 2.8%, duke u tregtuar me 96.4 dollarë për ons.
Paralelisht, dollari amerikan ka forcuar pozitat e tij në tregun valutor, duke e zhvlerësuar paundin britanik në nivelin më të ulët njëmujor, i cili këmbehet aktualisht me 1.34 dollarë. Ekspertët parashikojnë që tregjet amerikane dhe indeksi britanik FTSE 100 të hapen me rënie, duke reflektuar frikën e investitorëve për stabilitetin ekonomik në kushtet e luftës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd