Tym pranë ambasadës së SHBA në Kuvajt: Ambasada paralajmëron qytetarët: Mos ejani këtu, qëndroni brenda!

Kuvajt, 2 mars 2026– Një kolonë e dendur tymi është parë të ngrihet mëngjesin e sotëm pranë zonës ku ndodhet ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kuvajt, ndërkohë që forcat zjarrfikëse kanë ndërhyrë menjëherë në vendngjarje. Sipas raportimeve nga mediat e huaja dhe agjencia e lajmeve "Reuters", kompania "KIPIC" konfirmoi se një mjet ajror pa pilot ka goditur një rafineri nafte, duke shkaktuar plagosjen e dy punëtorëve.
Autoritetet vendase, përmes drejtorit të përgjithshëm të mbrojtjes civile, Mohammed Al-Mansouri, njoftuan se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë asgjësuar disa objektiva fluturues në agim. Këto sulme vijnë si pjesë e valës së hakmarrjes së Teheranit pas bombardimeve amerikane dhe izraelite që shkaktuan vdekjen e udhëheqësve të lartë iranianë, përfshirë Ali Khamenei-n. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Kuvajt, deri më tani raportohet për një person të vrarë dhe 32 të plagosur, të gjithë shtetas të huaj.
Ambasada e SHBA-së në Kuvajt u ka bërë thirrje urgjente qytetarëve amerikanë që të shmangin lëvizjet drejt godinës diplomatike dhe të qëndrojnë të mbyllur në banesat e tyre. Në njoftimin zyrtar këshillohet që qytetarët të qëndrojnë në katet më të ulëta, larg dritareve dhe të rishikojnë planet e tyre të sigurisë për shkak të rrezikut nga sulmet e mundshme në vijim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd