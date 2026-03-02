Në rrezik rezervat e mbrojtjes ajrore, Pentagoni i shqetësuar për vazhdimin e konfliktit me Iranin

Pentagoni shprehet i shqetësuar për vazhdimin e konfliktit me Iranin dhe thotë se rezervat e mbrojtjes ajrore janë në rrezik, shkruan Washington Post.
Media amerikane citoi një zyrtar amerikan të thotë se Irani po përgjigjet me forcë dhe numri i madh i sulmeve dhe shumëllojshmëria e vendeve të synuara janë shqetësuese.
Ekziston një shqetësim në rritje në Pentagon dhe midis anëtarëve të administratës Trump se konflikti me Iranin mund të dalë jashtë kontrollit, vijon gazeta Washington Post.
Ajo vuri në dukje se komandantët ushtarakë janë të shqetësuar se konflikti mund të vazhdojë për javë të tëra, gjë që mund të tendosë më tej rezervat e mbrojtjes ajrore.
Tre ushtarë amerikanë janë vrarë dhe pesë janë plagosur rëndë gjatë kundërgoditjeve iraniane, dhe ky fakt ka ngritur pyetje serioze mbi aftësinë e Pentagonit për të mbrojtur trupat e SHBA-së ndërsa tensionet me Iranin po rriten.
Kritikët në media dhe nga zyrtarë kanë theksuar se forcat amerikane mund të jenë të ekspozuara ndaj rreziqeve për shkak të intensitetit të sulmeve dhe kompleksitetit të konfliktit.
Presidenti Trump tha në një video-adresim të së dielës në mbrëmje se "ka të ngjarë të ketë më shumë" viktima amerikane, pasi ushtria tha se tre anëtarë të shërbimit u vranë në aksion dhe pesë u plagosën rëndë.
Operacioni i përbashkët me Izraelin që filloi të shtunën vrau Ajatollah Ali Khamenei, udhëheqësin suprem të Iranit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd