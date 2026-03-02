Këshilli Suprem: SHBA t’i harrojë negociatat me Iranin

Irani mohon çdo negociatë me SHBA, deklaratë nga Ali Larijani
Mes tensioneve në rritje, Teherani jep mesazh të prerë për marrëdhëniet me Uashingtonin. Ali Larijani, kreu i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, deklaroi të hënën se Irani “nuk do të negociojë me Shtetet e Bashkuara”.
Në një reagim të publikuar në platformën X, Larijani hodhi poshtë raportimet mediatike që pretendonin se zyrtarë iranianë kishin kërkuar të nisnin bisedime me administratën e Donald Trump, pas valës së fundit të goditjeve të përbashkëta amerikano-izraelite ndaj Iranit gjatë fundjavës.
Deklarata vjen në një moment tensioni të lartë, pasi më herët Teherani dhe Uashingtoni kishin zhvilluar bisedime lidhur me çështjen bërthamore. Mohimi publik i Larijanit duket se synon të qartësojë qëndrimin zyrtar të Iranit dhe të shmangë spekulimet për një hapje të mundshme diplomatike në këtë fazë të konfliktit.
"Pas pretendimeve të mediave perëndimore se Irani ka kërkuar negociata me Shtetet e Bashkuara, Ali Larijani, Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të vendit tonë, theksoi se Irani nuk do të ketë asnjë negociatë me Shtetet e Bashkuara", raporton noa.al duke cituar agjencinë e lajmeve iraniane Tasnim.
Këtë të hënë në mëngjes, Wall Street Journal tha se Larijani i kishte dërguar palës omaniane planet e tij për rinegociim me Shtetet e Bashkuara. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd