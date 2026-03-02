Ministri i Jashtëm iranian: Disa njësi ushtarake po veprojnë në mënyrë të pavarur

Deklaratë që ngre pikëpyetje nga Teherani: Kush po i merr vendimet në terren?
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi sot se disa njësi ushtarake iraniane po veprojnë në mënyrë të pavarur nga kontrolli i drejtpërdrejtë i qeverisë qendrore, pas pyetjeve mbi goditjet ndaj vendeve arabe të Gjirit që më herët kanë ndërmjetësuar për Teheranin.
Në një intervistë për Al Jazeera që citon noa.al, Araghchi tha se sulmi në Oman “nuk ishte zgjedhja jonë” dhe shtoi se autoritetet u kanë kërkuar forcave të armatosura të tregojnë kujdes në përzgjedhjen e objektivave.
Sipas tij, disa njësi ushtarake aktualisht janë “në njëfarë mënyre të izoluara” dhe po veprojnë mbi bazën e udhëzimeve të përgjithshme të dhëna më parë.
Raportohet se janë shënuar sulme ndaj Oman, i cili kishte ndërmjetësuar në bisedimet bërthamore me SHBA-në, si dhe ndaj Qatar, që gjithashtu ka luajtur rol negociues dhe ndan me Iranin një fushë të madhe gazi natyror në Gjirin Persik.
Situata në Iran paraqet veçanti për shkak të rolit të Islamic Revolutionary Guard Corps, forcë paraushtarake që tradicionalisht i përgjigjej vetëm Udhëheqësit Suprem, Ali Khamenei, dhe që kontrollon arsenalin balistik dhe një pjesë të konsiderueshme të mjeteve ajrore pa pilot.
Deklaratat e Araghchit mund të interpretohen si një përpjekje për të shpjeguar zhvillimet e fundit, por edhe për të ulur tensionet me vendet e Gjirit, të cilat kanë shprehur shqetësim për goditjet e vazhdueshme pavarësisht përpjekjeve të viteve të fundit për stabilizim të marrëdhënieve.
