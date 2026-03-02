Lufta, raportime për shpërthime në Jerusalem, Doha dhe Dubai

Jerusalem, 2 mars 2026 — Izraeli qendror dhe disa qendra kryesore në Lindjen e Mesme janë përfshirë nga alarmet dhe shpërthimet gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm.
Pas lëshimit të një vale raketash balistike nga Irani, sirenat e alarmit janë dëgjuar në të gjithë territorin izraelit, ndërsa shpërthime të forta janë raportuar në Jerusalem.
Sipas mediave ndërkombëtare, situata mbetet e tensionuar edhe në rajon, ku shpërthime janë dëgjuar në Doha të Katarit dhe në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe, si pjesë e hakmarrjes iraniane ndaj sulmeve ajrore të ndërmarra më parë nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli.
Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) njoftuan se sistemet e mbrojtjes ajrore janë në gatishmëri të lartë dhe po punojnë për asgjësimin e raketave në fluturim.
Paralelisht, alarme për ndërhyrje të dyshuara të dronëve janë aktivizuar në Galilenë e Epërme dhe në Lartësitë e Golanit, duke shënuar një përshkallëzim të ndjeshëm të konfliktit në shkallë rajonale.
