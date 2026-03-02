Luhatjet e kursit të këmbimit: Sa këmbehen sot euroja dhe dollari

Tiranë, 2 mars 2026 — Tregu i këmbimit valutor në vend ka nisur javën me lëvizje të reja për monedhat kryesore. Sipas të dhënave të fundit nga pikat e këmbimit, dollari amerikan dhe euroja vijojnë të jenë në qendër të vëmendjes për shkak të luhatjeve të tyre në raport me lekun.
Për këtë të hënë, dollari amerikan blihet me 81.1 lekë dhe shitet me 82.1 lekë. Ndërkohë, monedha evropiane euro mbetet në nivele të qëndrueshme, duke u blerë me 96 lekë dhe duke u shitur me 96.6 lekë.
Kursi i monedhave të tjera ndërkombëtare
Përveç dy monedhave kryesore, vërehen ndryshime edhe në valutat e tjera të rëndësishme:
Paundi britanik: Blihet me 109.2 lekë dhe shitet me 110.2 lekë.
Franga zvicerane: Këmbehet në blerje me 105.2 lekë dhe në shitje me 106.2 lekë.
Dollari kanadez: Sot blihet me 59.2 lekë dhe shitet me 60.4 lekë.
Ekspertët e tregut po monitorojnë situatën për të parë nëse ky trend do të vijojë gjatë gjithë javës, i ndikuar edhe nga zhvillimet në tregjet ndërkombëtare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd