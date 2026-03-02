Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Luhatjet e kursit të këmbimit: Sa këmbehen sot euroja dhe dollari
Transmetuar më 02-03-2026, 07:37

Tiranë, 2 mars 2026 — Tregu i këmbimit valutor në vend ka nisur javën me lëvizje të reja për monedhat kryesore. Sipas të dhënave të fundit nga pikat e këmbimit, dollari amerikan dhe euroja vijojnë të jenë në qendër të vëmendjes për shkak të luhatjeve të tyre në raport me lekun.

Për këtë të hënë, dollari amerikan blihet me 81.1 lekë dhe shitet me 82.1 lekë. Ndërkohë, monedha evropiane euro mbetet në nivele të qëndrueshme, duke u blerë me 96 lekë dhe duke u shitur me 96.6 lekë.

Kursi i monedhave të tjera ndërkombëtare

Përveç dy monedhave kryesore, vërehen ndryshime edhe në valutat e tjera të rëndësishme:

Paundi britanik: Blihet me 109.2 lekë dhe shitet me 110.2 lekë.

Franga zvicerane: Këmbehet në blerje me 105.2 lekë dhe në shitje me 106.2 lekë.

Dollari kanadez: Sot blihet me 59.2 lekë dhe shitet me 60.4 lekë.

Ekspertët e tregut po monitorojnë situatën për të parë nëse ky trend do të vijojë gjatë gjithë javës, i ndikuar edhe nga zhvillimet në tregjet ndërkombëtare.

