Transmetuar më 02-03-2026, 07:19

Tiranë, 2 mars 2026 — Gjatë kësaj të hëne, vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin, ndërsa vranësirat do të jenë të pakta deri mesatare, duke u shfaqur si kalimtare kryesisht gjatë orëve të mesditës dhe pasdites.

Sipas shërbimit meteorologjik, temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri në 180°C. Era do të fryjë e lehtë me drejtim juglindje-veriperëndim, me një shpejtësi mesatare deri në 6 m/s. Ndërkohë, në det pritet që valëzimi të jetë i ulët, i forcës 1 ballë.

