Bashkimi Evropian pritet të heqë të gjitha masat ndëshkuese ndaj Kosovës

Bruksel, 2 mars 2026 — Bashkimi Evropian pritet që këtë të hënë të shfuqizojë të gjitha masat ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat ishin vendosur para më shumë se dy vite e gjysmë. Vendimi, i marrë paraprakisht nga organet e Komisionit Evropian, pritet të miratohet zyrtarisht nga shtetet anëtare në takimin e Grupit punues për Ballkanin Perëndimor (COWEB) në Bruksel.
Ky hap vjen si përmbushje e paralajmërimit të presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, për heqjen e kufizimeve në pjesën e parë të vitit 2026. Përmes këtij vendimi, Kosovës i zhbllokohen rreth 205 milionë euro nga Programet e Paraanëtarësimit dhe Fondi i Investimeve për Ballkanin Perëndimor, duke plotësuar rikthimin e plotë të asistencës financiare që kapte shifrën totale prej gjysmë miliardi eurosh.
Rikthimi i bashkëpunimit politik dhe vizita e komisioneres
Përveç komponentit financiar, Bashkimi Evropian do të shfuqizojë edhe masat politike që kufizonin takimet e nivelit të lartë me përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Si pjesë e këtij normalizimi, komisionerja për Zgjerim, Marta Kos, pritet të vizitojë Prishtinën midis datave 11 dhe 13 mars.
Kjo do të jetë vizita e saj e parë zyrtare në Kosovë që nga fillimi i mandatit, duke shënuar një etapë të re në raportet dypalëshe pas një periudhe të gjatë ngrirjeje diplomatike. Masat, të cilat u vendosën në qershor të vitit 2023 si pasojë e tensioneve në veri, konsiderohen tashmë të tejkaluara nga Brukseli zyrtar.
